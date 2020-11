Tijdrit heeft algemeen klassement in de Vuelta door elkaar geschud: wat zijn de verschillen in de top 10?

Vandaag is in de Vuelta de derde en meteen ook laatste week begonnen. Er stond meteen een belangrijke tijdrit op het programma en het heeft voor enkele veranderingen gezorgd in de top 10 van het algemeen klassement.

Er is een nieuwe leider in de Vuelta. Primoz Roglic heeft de leidersplaats namelijk opnieuw overgenomen van Richard Carapaz. De voorbije dagen stonden beide renners telkens dicht bij elkaar, maar nu heeft Roglic toch al een mooie voorsprong van 39 seconden op Carapaz. Ook Hugh Carthy doet nog volop mee voor eindwinst in de Vuelta. De Brit van EF Pro Cycling staat ook nog steeds binnen de minuut van Roglic, want hij volgt op 47 seconden van de Sloveense leider. Voor Daniel Martin lijkt het al iets lastiger te worden om het podium nog te halen. Er staan nog heel wat zware ritten op het programma, maar de Ier volgt op 1 minuut en 42 seconden van Roglic en op 55 seconden van Carthy, de derde in het klassement. Enric Mas kan met Movistar op een ploeg rekenen dat altijd koers wil maken, maar het zal zeker nodig zijn als hij nog aanspraak zou willen maken op een derde plaats. Hij volgt al op 2 minuten en 36 seconden van Carthy en op 3 minuten en 23 seconden van leider Roglic. De andere renners in de top 10 zijn Wout Poels (zesde op 6 minuten en 15 seconden van Roglic), Felix Großschartner (zevende op 7 minuten en 14 seconden), Alejandro Valverde (achtste op 8 minuten en 39 seconden), Aleksander Vlasov (negende op 8 minuten en 48 seconden) en David De La Cruz (tiende op 9 minuten en 23 seconden).