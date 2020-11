Trend gaat verder: opnieuw drie opgaves in etappe 14 van de Vuelta

In de 14e etappe van de Ronde van Spanje hebben opnieuw enkele renners opgegeven. Tijdens deze Vuelta zijn er maar enkele etappes met even veel renners gestart als ze de etappe ervoor aangekomen waren.

De eerste opgevers van de dag waren Alexis Renard ern Martin Salmon. Renard moest na een halfuur al opgeven met een darminfectie. De ploeg meldt dat ze Renard nog wilden laten proberen deze etappe maar dat het tevergeefs was. Voor de jonge Renard (21) was deze Vuelta zijn debuut in een grote ronde.

Our French 🇫🇷 young rider @alexisrenard_ was forced to abandon the race a few min ago,30 min into the 14th stage, due to gastrointestinal infection.He tried to give it a go today but couldn't continue. We are saddened for him.He was impressive in his first grand tour. Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 pic.twitter.com/WWWByB8Nxs — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) November 4, 2020

Martin Salmon (23) is een jonge wolf van Sunweb die er de brui aan geeft. "Hij was vermoeid en moest lossen op een van de vele klimmetjes. Na een lange achtervolging is hi van de fiets gestapt en heeft hij de wedstrijd verlaten", klinkt het.

Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20



Due to fatigue after 2 hard weeks of racing, Martin Salmon dropped from the bunch on one of the many climbs. After chasing hard to try and regain contact, Martin has now stepped off the bike and abandoned the race.



📸Cor Vos pic.twitter.com/TRmsBBhV0a — Team Sunweb (@TeamSunweb) November 4, 2020

De derde opgever van de dag is Alexander Kamp. Kamp was ook vermoeid door de zware twee wekeen voorafgaand aan deze etappe laat Trek-Segafredo weten. "Eén van onze debutanten heeft de Vuelta verlaten waardoor we nog maar met 5 achterblijven. Maar we blijven vechten tot in Madrid."