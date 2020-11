De beslissing in de Vuelta: Carapaz moet alles of niets spelen om Roglič te onttronen

Primož Roglič of Richard Carapaz? Wie kroont zich tot de winnaar van de Vuelta? Na meer dan twee en een halve week koers is de beslissende dag aangebroken, met de laatste bergrit. Gezien zijn achterstand van driekwart minuut moet Carapaz alles of niets spelen.

Wat zijn de kansen van Carapaz? Om te beginnen zal hij wel wat hulp van zijn ploeg kunnen gebruiken en het is de vraag of die geen mentale tik gekregen heeft. In de vorige rit verzette Ineos heel wat werk en het resultaat was dat aan de finish Roglič met zes bonificatieseconden zijn voorsprong nog uitdiepte. Dat moeten ze bij Ineos Grenadiers nu volledig achter zich laten: het is weer volop aan de bak.

Langs de andere kant kampt ook Roglič met een mentale kwestie, want in de Tour verspeelde hij een ogenschijnlijk geruststellende bonus ook nog in de laatste belangrijke afspraak. De omstandigheden zijn echter helemaal anders en hij heeft dus net nog bewijs geleverd van zijn nog steeds goede vorm met zijn sprint in Ciudad Rodrigo.

ALTO DE COVATILLA

Het parcours: wat heeft dat te bieden? Het zal beslist worden op de Alto de Covatilla. Voordien staan er ook al wel beklimmingen op het menu, maar dat zijn er drie van derde categorie en één van tweede categorie. De zwaarste klim voor de slotbeklimming is de Puerto del Portillo de las Batuecas, een klim van eerste categorie, maar ook de eerste van de dag.

Die vijftien kilometer op de Covatilla: daar zal Carapaz zijn slag moeten slaan. De Ecuadoriaan weet van tevoren dat hij Roglič echt er af moet rijden. Tien of vijftien secondjes pakken is lang niet voldoende. Mogelijk zullen er meerdere demarrages voor nodig zijn om kans te hebben op succes. Zet dat Carapaz aan om al vroeg in de klim er aan te beginnen?

OOK CARTHY KAN NOG WINNEN

Het zou alleszins wel mooi zijn. En wat doet Hugh Carthy? Derde in de stand en ook nog altijd op minder dan een minuut van leider Roglič. De aanwezigheid van de Britse klimmer kan ook nog een bijzondere factor worden. Heel de Vuelta leven de beste klassementsrenners al toe naar dit moment. Vlammen maar, want het zijn de laatste kaarten die op aankomst bergop op de Alto de Covatilla uitgespeeld worden.