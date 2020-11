Verrassende nummer 3 in Vuelta heeft gezien wat mogelijk is: "In toekomst voor eindzeges gaan in grote ronden"

Roglič en Carapaz, dat gingen de mannen worden in deze Vuelta. Dat was ook zo, maar vlak achter hen eindigt Hugh Carthy op korte afstand. Zijn derde plaats in het klassement is verrassend. Tegelijkertijd verraadt het zijn potentieel.

Carthy wilde nog wel wat meer dan die derde plaats en plaatste op de Covatilla verschillende demarrages. Echt weggeraken lukte niet. "De wind op kop speelde niet in mijn voordeel, maar ik moest iets proberen, ik moest aanvallen. Ik begon wat wanhopig te geraken", reageert Carthy onder meer bij Cyclingnews. Mijn carrière is nu erg veranderd Het podium bleek het maximum. Dat is natuurlijk al heel wat voor een renner wiens beste resultaat in een grote ronde tot dusver een elfde plaats was. "Al bij al ben ik tevreden met hoe deze drie weken zijn verlopen. Mijn carrière is nu erg veranderd. In de toekomst wil ik voor eindzeges gaan in grote ronden. Ik wil niet hier stoppen en met deze ploeg zit ik perfect om er voor te gaan in deze koersen." Carthy is er van overtuigd dat EF Pro Cycling hem in zijn groeiende ambities perfect zal kunnen bijstaan. "Ik heb kunnen rekenen op een enorme steun van de ploeg en er komen nog veel kansen."