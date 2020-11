🎥 Deceuninck-Quick.Step plaatst docu over Ronde van Frankrijk on line: zo beleefde de Wolfpack de Tour!

Nu alle grote ronden achter de rug zijn, wil Deceuninck-Quick.Step de supporters van zijn renners nog een souvenirtje bieden. Eerder werd immers reeds een docu gemaakt over de Tour van Deceuninck-Quick.Step. Die docu kan iedereen nu bekijken op YouTube.

De kop was er snel af voor Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van Frankrijk van 2020. Op de tweede dag pakte Julian Alaphilippe al een ritzege en veroverde hij het geel. Dat moest de Fransman enkele dagen later afstaan, maar Sam Bennett kwam dan wel in het groen te zitten.

Bekijk in de documentaire onder andere hoe Sam Bennett door zijn ploegmaats aan het groen in Parijs werd geholpen. De Ier spurtte tijdens deze Tour ook twee keer naar ritwinst en maakte er zo een enorm succes van voor het team.