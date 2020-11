Alejandro Valverde met prestatie in de Vuelta van dit jaar dicht bij jubileum

Het is een Vuelta geworden zonder ritzege voor Alejandro Valverde, al blijft die laatste wel geschiedenis schrijven. Meer dan waarschijnlijk zal één van de grote ronden in 2021 een jubileumeditie zijn. Valverde is nu al 24 keer in de top twintig van een grote ronde geëindigd.

De Ronde van Spanje van 2020 was voor Alejandro Valverde de 28ste grote ronde waarin hij aan de start verscheen. Hij slaagde er 24 keer in om die grote ronde ook uit te rijden. Elke keer dat dit het geval was, was Valverde ook te vinden in de top twintig van het eindklassement. Valverde sleepte dit jaar op zijn veertigste zelfs nog nipt een top tien uit de brand. Zijn kansen liggen alvast goed om ook een 25ste keer in de top tien van een grote ronde te kunnen eindigen. Valverde gaat ook in 2021 immers gewooon door en zal dan wellicht opnieuw deelnemen aan de Tour en aan de Vuelta.