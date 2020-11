België en Nederland sturen geen delegatie jongeren meer naar wereldbekermanches

Op het EK in Rosmalen afgelopen weekend was er geen spoor van de Belgische jeugd in het veldrijden. Ook de komende manches van de wereldbeker veldrijden zullen zonder de jeugdselecties plaatsvinden. Ook Nederland heeft dezelfde beslissing genomen.

Voorlopig zijn er nog geen wereldbekermanches gereden vanwege het coronavirus, de eerste op het programma is op 29 november in het Tsjechische Tabor. WielerFlits interviewde de bondscoaches van België en Nederland en zij namen dezelfde beslissingen. "We moeten de rangjes er niet aflopen. We hebben bij Belgian Cycling beslist om onze verantwoordelijkheid te nemen", zegt Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout. "Ik zie niet in hoe we daarheen kunnen gaan. De overheid adviseert om niet naar oranje gebieden te gaan, we willen geen risico lopen", zegt Nederlands bondscoach Gerben De Knegt.