Chris Froome gehuldigd voor eindzege Vuelta die plots bij op palmares kwam: "Ik lag op intensieve toen ik het hoorde"

Op de laatste dag van de Vuelta viel niet enkel de winnaar van dit jaar in de prijzen. Ook Chris Froome mocht een trofee ontvangen en wel voor zijn eindzege in 2011. Die werd hem pas vorig jaar toegewezen. Dit was dus de eerste kans om hem dit jaar in de bloemetjes te zetten.

Toen Chris Froome in 2017 de Vuelta op zijn naam schreef, dacht hij dat dat de eerste keer in zijn carrière was. Inmiddels behoort ook de winst in de editie van 2011 hem toe. Cobo stond toen helemaal bovenaan het klassement, maar die moest zijn zege afstaan wegens dopinggebruik.

Dit is zo'n speciale koers voor mij

De overwinning ging officieel naar de volgende in het klassement en dat was Chris Froome. De organisatie van de Vuelta lauwerde hem zondag met een trofee. Het is apart om zo jaren later alsnog een grote ronde te winnen. "Ik lag op intensieve vorig jaar toen ik het hoorde. Dit is zo'n speciale koers voor mij. Het is waar ik mezelf ontdekt heb als groteronderenner", zegt Chris Froome.

De slotdag van de Vuelta van 2020 was ook nog voor een andere reden bijzonder. Het was zijn laatste wedstrijd voor Ineos. "Ik bracht elf jaar door bij dit team. Het is tijd om eens na te denken over alle hoogtepunten en laagtepunten van de laatste elf jaar."