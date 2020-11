Drie weken lang mooie strijd Roglič-Carapaz: een overzicht van waar het minieme verschil werd gemaakt

Voor aanvang van de Ronde van Spanje waren Richard Carapaz en Primož Roglič al de grote favorieten. Deze tenoren hebben ons drie weken lang verblijd met een mooie en spannende strijd. In Madrid had Roglič een overschot van welgeteld 24 seconden. Waar heeft hij die juist verzameld?

In volgend overzicht blikken we nog eens terug naar hoe de waardeverhoudingen en de verschillen tussen Roglič en Carapaz evolueerden tijdens deze Vuelta.

Na rit 1: We duiken meteen de bergen in en Roglič geeft alvast zijn visitekaartje af in Arrate. De Sloveen wint met een secondje voorsprong op Carapaz. Met de boni's erbij worden dat er vijf in het klassement.

Na rit 2: Met een tweede plaats in Lekunberri sprokkelt Roglič opnieuw bonificatieseconden. Het verschil tussen hem en Carapaz is nu elf seconden.

Na rit 3: Ze eindigen allebei in de top drie in de derde etappe, maar moeten de winst wel aan Dan Martin laten. Roglič finisht weer net voor Carapaz, dertien seconden scheiden hen in het klassement.

Na rit 6: Een heel ander beeld op Formigal. Roglič sukkelt met zijn regenvest en is op achtervolgen aangewezen. Carapaz is de nieuwe leider en heeft een halve minuut voorsprong op Roglič.

Na rit 8: Op de Moncalvillo blijkt Roglič echt nog wel goed te zijn en over het beste eindschot te beschikken. Mert dertien seconden voor op Carapaz bereikt hij de streep. In het klassement is het verschil nog dertien tellen.

Na rit 10: In Suances toont Roglič nog eens zijn explosiviteit en wint hij de sprint van een groepje van een dertigtal renners. Na de eerste acht renners valt er net een gaatje. Carapaz krijgt zo drie seconden aan zijn broek en daar komen nog eens tien seconden boni's bovenop. Roglič neemt de leiding over, al staan beiden in dezelfde tijd.

Na rit 12: Op de Farrapona beleeft Carthy zijn 'moment de gloire'. Roglič en Carapaz zijn vooral met elkaar bezig. De Ecuadoriaan van Ineos zet zijn concurrent op tien seconden en mag de rode leiderstrui weer aantrekken. Wel slechts voor één dag.

Na rit 13: Want vervolgens kwam er een tijdrit aan en dat is dan weer de specialiteit van Roglič. Die wint de tijdrit. Carapaz houdt zich voor zijn doen wel behoorlijk overeind en verliest 49 seconden. In de stand zijn er dat dan 39.

Na rit 16: Op weg naar Ciudad Rodrigo knapt Ineos aardig wat werk op. Dat levert de kopman een rendement op van... -6. Roglič pakt dankzij een tweede plaats in de rit weer maar eens bonificatieseconden aan de streep.

Na rit 17: Carapaz moet 45 seconden goedmaken in de laatste bergrit en is ook de beste bergop. Met een knappe onderneming op de Covatilla zorgt hij nog voor spanning. Ploegmaat Hofstede kan echter nog werken voor Roglič, die er later ook mee van profiteert dat Movistar-renner Soler jacht maakt. Roglič houdt 24 seconden over op Carapaz en wint een dag later de Vuelta.