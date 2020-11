Iserbyt geniet van EK-triomf en duidt volgend groot doel aan: "Winnen van Wout en Mathieu in topvorm zit er nog niet in"

Eli Iserbyt is de naam van de nieuwe Europese kampioen veldrijden. In die trui gaat hij Van Aert en Van der Poel binnenkort proberen te bekampen. Iets waar Iserbyt wel naar uitkijkt. Ondertussen is het uiteraard nagenieten van zijn overwinning in Rosmalen.

Iserbyt vertelt aan Sporza hoe hij dat zijn zege gevierd heeft. "Met ribbetjes, mijn lievelingseten. Ik heb niet veel geslapen, niet in de Europese trui trouwens, want ik heb de cross vaak herbeleefd. Ik besef het nog niet goed, maar dat besef zal de komende dagen nog wel volgen."

Wat gaat hij doen met zijn Europese kampioenentrui? "Ik ga de trui alleszins inkaderen. Een mooie trui om in het rijtje te hangen bij mijn kampioenentruien van bij de jeugd." Iserbyt heeft wel zin om nog meer truien te veroveren dit seizoen. "Het BK in Meulebeke staat dan ook met rood omcirkeld in mijn agenda."

WVA EN VDP VUUR AAN DE SCHENEN LEGGEN

Op het EK waren er natuurlijk twee bepaalde afwezigen: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Bij hun terugkeer is het veld is hun conditie misschien niet meteen top en dan kan ik hen misschien het vuur aan de schenen leggen of eens winnen. Ik denk dat ik beter ben dan vorig jaar en ik hoop die lijn door te trekken."

Al blijft Eli Iserbyt tegelijkertijd realistisch. "Ik ben ook nuchter: winnen van Mathieu en Wout in topvorm zit er nog niet in. Ik mis het volume nog om echt mee te kunnen in de finale. Ik kijk wel uit naar hun terukeer in het veld."