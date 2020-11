Mettepenningen heeft drie renners in top vier op EK én de kampioen: "Dit afmaken op zijn Iserbyts, fantastisch"

Bij het Pauwels Sauzen-Bingoal van Jurgen Mettepenningen doen ze het wel vaker goed op kampioenschappen. Met Eli Iserbyt hebben ze voortaan ook de Europese kampioen in huis. Ook de andere renners van de ploeg deden het verre van slecht in Rosmalen.

Mettepenningen reageerde bij VTM op de overwinning van Eli Iserbyt. Het was toch het hart vasthouden dat die door pech nog zou verhinderd worden. "Er mag niets gebeuren op deze omloop. De verschillen zijn niet zo groot. Je moet altijd geconcentreerd fietsen. Dit afmaken op zijn Iserbyts: dat is toch wel fantastisch."

Pauwels Sauzen-Bingoal zet de goede trend op kampioenschappen zo door. "Vorig jaar met Laurens Sweeck Belgisch kampioen en nu met Eli Europees kampioen: het is natuurlijk altijd mooi om truien in de ploeg te hebben." Dan is er ook nog de tweede plaats van Michael Vanthourenhout. "Verrast heeft Michael mij niet, hij is iemand die dit wel kan. Dat hij zo sterk zou zijn, is toch wel een grote prestatie."

PLUIM VOOR DE BONDSCOACH

Even zag het er zelfs naar uit dat de ploeg alle renners voor het podium zou leveren. "Als de ketting van Laurens er niet af gaat, hadden we één, twee en drie kunnen hebben. Eén, twee en vier op een Europees Kampioenschap is al een fantastische prestatie. Alle krediet ook aan bondscoach Sven Vanthourenhout."