Michel Wuyts breekt lans voor tijdritten: "Steek 70km tijdrijden in elke grote ronde!"

Michel Wuyts heeft genoten van het korte maar krachtige wielerseizoen 2020. De Sporza-journalist analyseert de grote rondes en komt tot één belangrijke conclusies: de tijdritten zorgden voor spanning.

In de Ronde van Frankrijk viel de beslissing op La Planche des Belles Filles, een tijdrit op de voorlaatste dag. Pogacar maakte meer dan een halve minuut goed op Roglic om de gele trui binnen te halen.

In de Giro viel de tijdrit op de slotdag. Met gelijke tijd trokken Geoghegan Hart en Hindley naar de slottijdrit waar de Brit aan het langste eind trok.

Maar ook in de Vuelta viel de beslissing min of meer in de tijdrit. Carapaz verloor de Ronde van Spanje met 24 seconden achterstand op Roglic. In de tijdrit verloot Carapaz maar liefst 49 seconden.

"70 kilometer tegen de tijd in elke grote ronde"

Michel Wuyts besprak in Sportweekend de rol van een tijdrit in een grote ronde. "Voor mij is een tijdrit de meest individuele expressie van vermogen, zoiets zorgt voor extra gelaagdheid en kan het verschil geven tussen superieur en net inferieur", klinkt het.

"Drijf de tijdritkilometers op tot 70km om tegengewicht te bieden voor alle bergetappes. Een grote ronde mag gewonnen worden door een klimmer, maar die renner mag zijn compleetheid bewijzen. Maar ik maak me niet al te veel illusies, er zijn veel minder kijkcijfers bij een tijdrit", beseft Wuyts.