Patrick Lefevere had ook dit jaar weer de beste ploeg: "Bewijs van unieke mentaliteit en DNA van het team"

Eens te meer is Deceuninck-Quick.Step de ploeg met de meeste zeges en mag Patrick Lefevere zich dus de baas noemen van het beste team in het wielerpeloton. In dit ingekorte seizoen kwam 39 keer een renner van Deceuninck-Quick.Step als eerste over de streep. Niemand die even goed of beter doet.

Dat maakt Patrick Lefevere natuurlijk enorm fier. "We hebben een gezegde: de Wolfpack geeft nooit op! Dat hebben we dit jaar weer getoond, misschien wel meer dan ooit tevoren. We hebben vele hindernissen moeten nemen, van de pandemie die alles op zijn kop zette tot verschillende blessures die onze ploeg getroffen hebben."

HARD GEWERKT OM AAN DE TOP TE BLIJVEN

Voor iedereen was het in dit atypische seizoen moeilijk en bij Deceuninck-Quick.Step werd de blessuregolf inderdaad op een gegeven moment zo erg dat er gezocht werd naar vers bloed in het midden van het jaar. "We zijn blijven vechten en er blijven in geloven, we maakten het beste van elke situatie. Dat is waarom ik iedereen wil feliciteren - renners, staff en sponsors - die zo hard gewerkt hebben om aan de top te kunnen blijven."

Dat Deceuninck-Quick.Step ook in 2020 de beste wielerploeg was pleziert Lefevere uiteraard. "Deze verwezenlijking is een bewijs van de unieke mentaliteit en DNA van het team."