Toon Aerts valt uitgerekend op EK een eerste keer naast het podium: "Ik had mij op het ergste voorbereid"

In een kampioenschap wil elke atleet het beste in zichzelf naar boven halen. Toon Aerts is het qua resultaat alleszins niet gelukt op het EK: hij werd vijfde. Aerts waagde zich aan een versnelling in het begin van de cross, maar moest vaststellen dat het niet zijn beste dag was.

Met dat scenario had hij vooraf ook wel rekening gehouden, geeft Aerts aan in Het Laatste Nieuws. "Ik had me voorbereid op het ergste. Dit was niet mijn parcours en de voorbije week was niet super verlopen: ik ben iets te diep gegaan op de koppenberg en daar heb ik een paar dagen van moeten recupereren. Ik kan leven met mijn uitslag en ik kan leven met de keuzes die ik in de koers gemaakt heb."

Mijn kaarten werden snel van tafel geveegd

Toen Iserbyt in de tweede ronde een foutje maakte, zag het er nog goed uit voor Aerts, die toen het volle pond gaf. "Op dat moment kun je maar één ding doen. Gokken en je kaarten op tafel gooien." Hij heeft er echter al betere gehad. "Mijn kaarten werden snel weer van tafel geveegd. Ik was niet in staat om Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout eraf te rijden, uiteindelijk kon ik ook hun wiel niet meer houden."

Aerts had geen moeite om hun sterkte te erkennen. "Zij waren beter dan ik en Eli was beter dan iedereen." Een vijfde plaats werd het dus voor Toon Aerts. "Mijn slechtste resultaat van het seizoen", stelt onze landgenoot nuchter vast. "Mijn eerste keer naast het podium." In de volgende crossen wil hij toch weer die top drie in.