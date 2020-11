Van der Haar legt uit hoe verschillend hij en Iserbyt reageren op achterstand: "Alles of niets gespeeld"

Door het zand rijden deed Lars Van der Haar in Rosmalen misschien wel als de beste. Dat hij na het EK slecht sop het laagste schavotje van het podium mocht plaatsnemen, lag vooral aan een matige start. Die kon hij pas met mondjesmaat goedmaken.

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vertrokken met hun tweeën nog voor Van der Haar zijn neus aan het venster kon steken. "Ik denk dat Michael het geluk had dat Eli 'm mee nam. Neemt niet weg dat Michael alleen een hele sterke laatste twee ronden rijdt", stelt de Nederlander vast bij Sporza. "Ik was er zeker op gebrand om hem bij te halen, maar het is net niet gelukt."

Die verdomde mislukte start ook. Op een gegeven moment reed Van der Haar rond plek dertig rond. "Als ik goed had gestart, had er heel misschien die tweede plek in gezeten. Ik denk dat Eli wel laat zien dat hij de beste was. Ik voelde me gewoon heel goed, het duurde enkel te lang om vooraan te komen."

Die tijd heeft Van der Haar wel nodig als hij door omstandigheden op achterstand komt. "Eli die valt en rijdt in één ruk naar voren. Dat lukt mij niet. Ik moet het hebben van een rondje langer mijn tempo rijden en er dan voorbij gaan. Toen heb ik alles of niets gespeeld. Ik heb geprobeerd het gat te dichten, da's niet gelukt, maar heb toch een mooie derde plek."