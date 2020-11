Waarom Primož Roglič ooit de Tour wint (of niet)

De Vuelta winnen, dat heeft hij nu al twee keer gedaan. Maar speelt Primož Roglič het ooit in de Tour ook eens klaar? Want dat blijft toch het summum voor een klassementsrenner in de grote ronden en dat zal hij ook na dit jaar blijven nastreven.

We herinneren ons natuurlijk allemaal hoe Roglič in de Tour lange tijd aan kop stond en hij in de afsluitende tijdrit alsnog zijn meerdere moest erkennen in Tadej Pogačar. Er zijn wel wat redenen te bedenken waarom het Roglič wel eens zal lukken om de Tour te winnen. En er zijn er ook een aantal die je kan aangeven om te zeggen dat het hem niet zal lukken. We zetten ze voor u op een rijtje.

Wint Primož Roglič ooit de Tour?

Ja, want...

* Hij is toch wel een beetje een laatbloeier. Ondanks dat hij al 31 is, rijdt hij nog niet zo heel lang op dit niveau als klassementsrenner. Het is niet dat zijn fysiek al zwaar aangetast is door opeenstapeling van grote ronden. Hij zal nog niet rap versleten zijn en kan nog wel enkele jaren mee.

* Hij koerst op een slimme en volwassen manier. Eerder berekenend en defensief zou je hem aangeven, maar heeft in de Vuelta ook laten zien dat hij kan aanvallen. Maar doet zelden vreemde dingen.

* Beschikt over een sterke ploeg die hem ook de volgende jaren in grote ronden van dienst zal zijn.

* Met zijn explosiviteit beschikt hij over het potentieel om in verschillende ritten bonificatieseconden te pakken. Sowieso een voordeel ten opzichte van veel concurrenten. Ook zijn tijdritcapaciteiten zijn een sterk punt.

Neen, want...

* Zal moeten opboksen tegen heel wat jong geweld. Pogačar heeft nog jaren voor zich en dan moet Evenepoel er nog aankomen in het gronderondewerk. Ook met Bernal moet nog altijd rekening gehouden worden. Daarnaast mag je nog bij bijvoorbeeld een Vlasov nog heel wat progressie verwachten.

* Maakt bergop soms toch een kwetsbare indruk. Heeft dagen dat hij goed is, maar er zijn zeker betere klimmers dan hem. Zal er niet gauw echt door zakken, maar in edities met weinig tijdritkilometers zal hij in de bergen toch voor een probleem komen te staan.

* Dit had eigenlijk zijn jaar moeten zijn, gezien de vorm die hij in heel 2020 etaleerde. Het zal niet elk jaar zo op wieltjes lopen. Daarom blijft het mislopen van de Tourzege dit jaar een enorm gemiste kans. Een garantie op een volgende kans is er niet.