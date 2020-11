Total Direct Energie haalt Spaanse klimmer in huis en geeft hem contract voor twee jaar

Total Direct Energie, de ploeg van Niki Terpstra, wil de komende jaren ook in de bergen brokken maken. Het rekent hiervoor onder andere op een klimmer met nog wel wat progressiemarge: Cristián Rodríguez. Die ruilt Caja Rural voor de Franse formatie.

Rodríguez is 25 en heeft zijn beste jaren als wielrenner dus nog voor zich. Dat hij wel wat in zijn mars heeft, toonde hij dit jaar onder andere in de Ronde van Hongarije, waar hij in de top tien eindigde. Hij werkte dit jaar zijn derde seizoen bij Caja Rural af.

In 2018 eindigde Rodríguez als 25ste in de Ronde van Spanje, de grote ronde die hij net als de Giro al twee keer uitreed. Bij Total Direct Energie zien ze wel iets in hem en verwelkomen ze hem alvast. Rodríguez ondertekende er meteen een contract voor twee jaar.

"Ik wil mijn progressie als wielrenner voortzetten", verwoordt Rodríguez zijn doelstellingen. "Ik verlang er echt naar om te beginnen te werken met mijn nieuwe ploeg", aldus de Spanjaard.