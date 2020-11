Alvarado laat knie toch maar nakijken na overwinning: "Mijn sprint reed ik zoals me werd opgedragen"

Het was geen volledig pijnvrij Ceylin del Carmen Alvarado die omstreeks 14u30 de finish bereikte in de Stellacross. Het belangrijkste was echter dat ze dat als eerste deed. Na de cross was ze in elk geval van plan om de tijd te nemen om eens naar haar knie te laten kijken.

Een valpartij in de laatste ronde leek de kansen van Alvarado te hypothekeren. Het was overigens niet haar eerste incidentje in Leuven. "Eerder in de cross had ik mijn knie bezeerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie. De pijn valt wel mee, maar ik ga het toch even laten nakijken. Het trekt soms wat."

Veel last leek ze er toch niet van te hebben toen ze Betsema achter liet aan de streep. "Mijn sprint reed ik zoals het hoorde en zoals me opgedragen werd. Ik liet de koppositie over aan Denise Betsema. In het zicht van de meet slaagde ik erin haar te remonteren en achter me te houden. Ik wist ook dat Betsema iets trager is in de sprint."

Opnieuw een overwinning dus erbij en daar doet een topveldrijdster als Alvarado het natuurlijk voor. "Daar ben ik natuurlijk uitermate tevreden mee. Winnen went nooit en het is leuk ook eens in Leuven te zegevieren. Ik hoop die lijn nu de komende weken te kunnen doortrekken."