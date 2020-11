Laurens Sweeck pakt tweede zege in drie dagen, Toon Aerts matig beloond nadat hij hele cross op kop rijdt

Na de Jaarmarktcross heeft Belgisch kampioen Laurens Sweeck ook de veldrit in Leuven gewonnen. Nochtans was het Toon Aerts die nagenoeg de hele wedstrijd op kop reed. Sweeck lonkte of ploegmaat Vanthourenhout nog zou terugkomen en maakte het dan aan de streep zelf af.

Iserbyt miste zijn start en was meteen op achtervolgen aangewezen. Aerts en Sweeck waren wel prima vertrokken. Het duo had meteen een aardige voorsprong te pakken. Iserbyt stak in de achtervolging toch ook zijn neus aan het venster. Hij en ploegmaat Michael Vanthourenhout vonden mekaar. VANTHOURENHOUT ALLEEN IN ACHTERVOLGING De inspanning doortrekken zat er echter niet in voor Iserbyt. De Europese kampioen waaide terug tot in een groepje met Soete, Baestaens, Kamp en Vanderputte. Vanthourenhout stond er dus alleen voor om de kloof te dichten. Een lastige opgave, maar Vanthourenhout bleef het volle pond geven. LEIDERS BLIJVEN MEER DAN 10 SECONDEN VOOR Door de eventuele terugkeer van een teamgenoot kon Sweeck zowat de hele cross bij Aerts in het wiel blijven zitten. De twee vooraan gaven mekaar geen duimbreed toe. Het verschil met Vanthourenhout bleef iets meer dan tien seconden, die zou dus niet meer terugkeren. Het werd dus een sprint tussen Aerts en Sweeck. Elk langs één kant van de baan, maar Aerts moest zich aan de finish gewonnen geven. Een tweede plaats is een magere beloning als je een hele wedstrijd op kop hebt gereden. Sweeck profiteerde van het ploegenspel en maakte het zegegebaar.