Sprinter Aberasturi verlengt bij Caja Rural, Europese juniorenkampioen tijdrijden naar Gazprom-RusVelo

Er worden volop contracten getekend door renners, bij hun huidige of nieuwe ploeg. Jon Aberasturi blijft alvast waar hij is: bij Caja Rural. Samen met drie ploegmaats tekende hij voor drie jaar bij. Gazprom-RusVelo verwelkomt dan weer onder andere de Europees kampioen tijdrijden bij de junioren.

De 31-jarige Jon Aberasturi is sprinter nummer één bij Caja Rural-Seguros. In de Vuelta eindigde hij dit jaar in twee etappes in de top tien. Een overwinning zat er voor hem in september in de Ronde van Hongarije in. Daar won hij de openingsetappe. Aberasturi heeft voor één jaar bijgetekend bij Caja Rural. Helpers Aritz Bagües, David González en Héctor Sáez deden hetzelfde.

Bij Gazprom-RusVelo kondigen ze dan weer enkele nieuwkomers aan. Het zijn twee heel andere types: de ene is een routinier, de andere heeft nog zijn hele loopbaan voor zich. Het gaat om de 34-jarige Pavel Kochetkov en de 18-jarige Mathias Vacek.

Kochetkov kwam dit jaar uit voor CCC, maar moest door de stopzetting van die ploeg op zoek naar nieuwe oorden. Mathias Vacek is de Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Hij begint volgend jaar aan zijn profcarrière en tekende een contract voor twee seizoenen.