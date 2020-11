Movistar plukt 26-jarige Spanjaard weg bij Caja Rural

Movistar heeft nog een nieuwe renner binnengehaald voor volgend seizoen. Het gaat om de 26-jarige Spanjaard Gonzalo Serrano. Hij komt over van Caja Rural. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

Serrano was de voorbije seizoenen dus aan het werk voor Caja Rural en bij de ploeg won hij onder meer een etappe in de Ruta del Sol. Dit seizoen werd hij nog negende in de 14de etappe van de Vuelta.