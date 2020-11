Het gaat beter dan verwacht met Remco Evenepoel: "Ik begin de power terug te vinden"

Remco Evenepoel is in Spanje hard aan zijn terugkeer aan het werken. Onze landgenoot kwam enkele maanden geleden zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, maar hij legt uit dat hij voor ligt op schema.

Remco Evenepoel gaf een interview via Zoom en daar vertelde hij dat het beter gaat dan verwacht. "Ik begin de power terug te vinden en ik voel dat ik elke week progressie aan het maken ben", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Uiteraard beseft Evenepoel wel dat er nog veel werk aan de winkel is. "Ik heb acht weken niets kunnen doen. Er is dus nog werk, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen", aldus de renner van Deceuninck–Quick-Step.