Shirin van Anrooij heeft check-up ondergaan in ziekenhuis in België

Shirin van Anrooij uitte na haar operatie de wens om het ziekenhuis in Tsjechië zo snel mogelijk te verlaten. Die wens is ingewilligd, want inmiddels is de Nederlandse veldrijdster voor een controle al eens langs geweest in een ziekenhuis in België. Het gaat al bij al redelijk goed met haar.

De 18-jarige veldrijdster liep een enorm diepe wonde op bij een valpartij in de Werelbekermanche in Tabor en brak hierbij haar ringvinger. Telenet-Baloise geeft een nieuwe update over haar toestand. "Shirin van Anrooij heeft deze ochtend een volledige check-up ondergaan, uitgevoerd door het team van dokter Toon Claes in het AZ in Herentals."

Uiteraard laat haar team en medische entourage niets aan het toeval over. "De wonde aan haar onderarm werd netjes geopereerd in Tsjechië, maar Shirin zal wel verder behandeld worden, om infecties te vermijden. AZ Herentals zal de volgende dagen haar situatie nauw opvolgen."

AZ Herentals will follow up the situation closely in the next few days. Her shoulder is a little bruised, but otherwise Shirin is doing fine 🙏 @x_shirin (2/2) — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) December 1, 2020

Shirin van Anrooij is dus in goede handen. Er werden niet al te veel bijkomende klachten vastgesteld. "Haar schouder is een beetje gekneusd, maar voor het overige stelt Shirin het goed."