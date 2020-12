Nog meer wijzigingen mogelijk bij de ploeg van Dylan Teuns

Door akkoord te gaan met een contractverlenging tot 2022 heeft Dylan Teuns zich nog voor een paar jaar verbonden aan Bahrein-McLaren. De vraag is wel hoe anders het er aan zal toegaan bij de ploeg in de toekomst. In de omkadering is er van alles aan de gang.

Het vertrek van Rod Ellingworth staat al vast. Hij is op weg naar Ineos. Ellingworth was dit jaar de teambaas. Ook algemeen directeur John Allert en Milan Erzen als manager. Die laatste zal zeker nog een rol spelen in 2021 en moet de ploeg het vizier op de toekomst gaat richten. MCLAREN TREKT ZICH TERUG Volgens Cyclingnews is de positie van John Allert dan wel weer onzeker. Allert zou bij het team gekomen zijn door cosponsor McLaren. Die gaat zich echter volledig terugtrekken uit de wielerploeg en het is de vraag of er dan voor Allert nog wel plaats is. Allert zou nooit rechtstreeks bij het team onder contract gelegen, maar wel bij McLaren. Het ziet er in elk geval naar uit dat de staff die de renners moet omringen zeker nog kan wijzigen.