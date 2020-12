Nummer twee uit de Giro is niet meer de renner die hij voordien was: "Een moment dat mijn leven veranderd heeft"

Het wielerjaar 2020 heeft verschillende ontdekkingen voortgebracht. De nummer twee uit de Giro, de verrassende Jai Hindley (foto links), was één van hen. Samen met ploegmaat Kelderman maakte hij het mooie weer, maar vooral van Hindley ging veel panache uit aan het einde van de Giro.

Dat moet nogal wat geweest zijn voor een 24-jarige renner die voordien nog nooit top dertig reed in een grote ronde. "Fysiek voelde ik me nog goed tot in Sestrieres. Het was eerder op het mentaal vlak overweldigend", vertelt Hindley aan Cyclingnews. "Het is niet iets dat ik ooit al heb beleefd."

CONSTANT VOLUIT IN DE BERGEN

Hindley begon aan de afsluitende tijddrit in de roze leiderstrui. "Het is niet elke dag dat je de roze trui kan dragen. Het was een moment dat mijn leven veranderd heeft. Het was geweldig om er constant voor te gaan in die bergritten: dat is waarom ik van de koers houd."

Uiteindelijk werd het voor de Australiër dus een tweede plaats in het klassement. Wel heeft hij een knappe ritzege om op terug te blikken. "Wie mijn carrière niet gevolgd heeft, denkt misschien dat mijn overwinning op de Stelvio vanuit het niets kwam. Maar een leven van hard werk is daar aan vooraf gegaan."

GEEN SLECHTE TACTISCHE BESLISSINGEN

Omdat Sunweb met Hindley en Kelderman twee renners op het podium had, maar de eindzege aan Geoghegan Hart moest laten, was de uitgevoerde tactiek voer tot discussie. "Ik denk niet dat de ploeg enige slechte beslissingen genomen heeft."