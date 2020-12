LIVE: Wint Mathieu van der Poel bij zijn rentrée in het veldrijden in Antwerpen?

Na enkele rondje opwarming is Mathieu van der Poel echt klaar om in Antwerpen zijn rentrée te maken in het veldrijden. Laat hij metten zijn regenboogtrui blinken of kunnen mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal of Telenet-Baloise in de Scheldecross nog tegen hem op. Volg het hieronder live!

15u17: Iserbyt moet meer achterom kijken dan dat hij mag hopen om Van der Poel bij te benen. 15u15: Mathieu van der Poel is echt vertrokken, hoor. Is de strijd om de overwinning nu al voorbij? 15u13: Van der Poel rijdt door de zandstrook, Iserbyt niet. Van der Poel heeft vier seconden. 15u12: Achter het leidersduo Van der Poel - Iserbyt troept het weer wat samen. 15u09: Daar heb je 't al: versnelling van Van der Poel! Iserbyt volgt, de rest niet meer. 15u08: Iserbyt, Van der Poel, Van der Haar, Hermans en Kuhn: dat zijn de vijf leiders. Zij hebben een gaatje op Sweeck en de rest. 15u04: Van der Poel is ook mee, gebruik makend van zijn goede startpositie als wereldkampioen. 15u03: Een flitsende start is het van Lars van der Haar. 15u00: Ze zijn vertrokken! 14u57 : Nog enkele minuten en de Scheldecross gaat van start, mét Mathieu van der Poel.