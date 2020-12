Iserbyt hele veldrit op achtervolgen aangewezen na zwakke start: "Reed achter iemand die niet echt snel was"

Eli Iserbyt werd pas 4e in Gavere, zijn minste resultaat sinds Leuven een maand geleden. Na een slechte start lukte het de Europese kampioen niet om op toerental te komen.

"Ik startte niet al te snel en zat dan vast achter iemand die niet al te snel was. Ik geraakte er jammer genoeg ook niet al te snel voorbij", klinkt het bij Iserbyt.

"Ze reden heel snel vooraan en de beste heeft gewonnen denk ik. Ik heb lange tijd op dezefde achterstand van de kop van de koers gezeten maar in de laatste rondes moest ik dan toch even gas terugnemen en me reppen om nog 4e te worden", luidt zijn wedstrijverhaal.

Al moest hij ook wel toegeven dat de benen niet super waren vandaag. "Ontgoocheld ben ik niet echt. Misschien dat ik met een betere start nog derde kon worden maar dat was het dan ook wel", besluit Iserbyt.