Pech voor jonge Fransman van Tormans: Théo Thomas breekt sleutelbeen na val in Antwerpen

De Scheldecross in Antwerpen was een prooi voor de terugkerende Mathieu van der Poel maar in de achtergrond kwam de jonge Fransman Théo Thomas zwaar ten val.

Bij een passage over de balkjes kwam de 19-jarige renner van Tormans Cycling Team ten val. Zijn houding verraadde veel en nu komt ook de bevestiging van het team want ze laten weten dat Thomas zijn sleutelbeen gebroken heeft. Er werd snel gehandeld want ondertussen is Thomas ook al geopereerd in het ziekenhuis van Herentals. Normaal gezien zou Thomas bij de beloften meecrossen maar aangezien de jeugdcategorieën meestal worden geannuleerd, rijdt hij dit jaar mee bij de profs.