Pidcock wint duel met Mathieu Van der Poel in Gavere

De Superprestigemanche van Gavere is een prooi geworden voor Tom Pidcock. De jonge Brit toonde zich van start tot finish en reed Mathieu Van der Poel knap uit het wiel.

Van bij de start was Pidcock enorm snel weg. De rest moest een gaatje laten maar het lukte Mathieu Van der Poel uiteindelijk toch om het gat te dichten, met Toon Aerts in het wiel.

Eli Iserbyt had zijn start wat gemist en zat in een achterop lliggend groepje. Het trio vooraan hield het lang vol tot in de 5e van 8 ronden.

Want dan was het moment gekomen voor Toon Aerts om de rol te lossen. De 4e van de Scheldecross zaterdag hoopte op een goed resultaat in Gavere maar de derde plaats zou de hoogst haalbare zijn.

Amper een ronde later versnelde Pidcock. De 21-jarige Brit zette Van der Poel onder druk waardoor de wereldkampioen een foutje moest maken. Bij het doorkomen aan de finish was de achterstand van Van der Poel al snel 10 seconden.

Aan de finish kwam Van der Poel op 25 seconden van Pidcock over de meet. Aerts werd 3e op 44 seconden. Dan volgden Iserbyt en Van der Haar.