Tom Pidcock na zege in Gavere: "Vergeet die cross in Tabor nu maar"

Tom Pidcock geloofde het zelf nog niet goed dat hij zonet Mathieu van der Poel verslagen had in Gavere. De 21-jarige Brit reed een bliksemsnelle eerste ronde en kon de wereldkampioen in de 6e ronde uit het wiel rijden.

"Ik weet echt niet goed wat te zeggen", is Pidcock verbijsterd in het flashinterview voor de microfoon van Sporza. "Mijn start is al enkele jaren redelijk slecht en daar heb ik de afgelopen periode aan gewerkt. Goed starten en een goede eerste ronde rijden, dan zou ik wel zien hoe hard ik in het rood zou zijn gegaan", klinkt het.

Pidcock kwam terug in het veld in Tabor, waar hij 17e werd. Zaterdag in de Scheldecross was hij nog 3e, nu dus 1e. "Laat ons die cross in Tabor maar vergeten. Ik hoopte dat het beter zou gaan maar dit is fantastisch. Ik voelde dat ik in het tweede deel van het parcours heel goed was, beter dan Mathieu. Daar heb ik dan ook het verschil gemaakt", luidt het wedstrijdverhaal van de dagwinnaar.