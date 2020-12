Toon Aerts hoorde dat Van der Poel toch even gas moest terugnemen tijdens cross: "Dat maakt het wat menselijker"

Toon Aerts had geen eenvoudige cross in Antwerpen. De renner van Telenet-Baloise Lions wist na een mindere start als 4e over de finish te komen. Achteraf was hij toch gematigd positief over zijn resultaat.

Aerts verloor in de eerste ronde heel wat posities maar heeft daar een eenvoudige verklaring voor. "Ik startte met te harde banden waardoor mijn start wat minder was. Toen ik moest wisselen verloor ik opnieuw wat posities waardoor het lastig wordt maar ik ben wel tebreden over mijn koers", klinkt het. Na de snelle start van Van der Poel viel het toch wat stil vooraan, gelukkige voor Aerts. "Dat Mathieu gas terug moest nemen, maakte het wat menselijker. Ik denk (en hoop) dat het in de toekomst nog spannend zal blijven", meent Aerts. Zondag staat de Superprestige in Gavere op het programma, een wedstrijd waarin Aerts hoge ogen wilt gooien. "Dat parcours ligt me beter dan hier in Antwerpen. Ik heb er echt zin in en hoop stiekem op regen", besluit hij.