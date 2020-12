Lead-out van Deceuninck-Quick.Step inspireert ook anderen: "Redelijk duidelijk dat hij super is"

De sprint aantrekken voor iemand anders: het is een kunst op zich. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze wellicht de beste man om de lead-out te doen in de persoon van Michael Mørkøv. Aan renners in andere ploegen om even goed te doen.

Bij Sunweb is het bijvoorbeeld Casper Pedersen die deze rol toebedeeld krijgt. De Deen sprak er over met Cyclingnews. "Ik heb al vaak gekeken naar hoe Michael Mørkøv het doet. Ik ken hem persoonlijk een beetje en het is redelijk duidelijk dat hij super is in lead-outs", zegt Pedersen over zijn landgenoot.

Dingen van hem oppikken en hem dan overtreffen: dat zou natuurlijk het droomscenario zijn voor Pedersen. "Ik heb zeker al veel van hem geleerd en ik kan ook nog veel van hem leren. Als je de beste wil zijn, moet je de beste kunnen verslaan. Als ik even goed kan doen als hij, dan ben ik in een betere positie om hem te verslaan in dezelfde rol."

ERVARING

Wat maakt Mørkøv eigenlijk zo goed? "Hij doet het er zo gemakkelijk uitzien, maar het is super complex wat hij doet. Hij is zo kalm. Hij weet wanneer er een goed treintje passeert waar hij kan bij aansluiten. Het gaat vaak om ervaring, maar dat is een proces dat je kan versnellen door goed naar je opponenten te kijken."