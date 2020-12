Organisator hoop dat NK doorgaat maar dat is niet zeker: "Met Van der Poel, Alvarado en Brand wereldtoppers aan start"

Op 10 januari zal er in Meulebeke gestreden worden om de Belgische titel in het veldrijden. Het Nederlands Kampioenschap daarentegen, dat staat op losse schroeven. Dat gaat normaal in Zaltbommel door, maar het is niet zeker of het wel kan plaatsvinden.

Dat heeft allemaal te maken met de veiligheid. "Dinsdag valt de beslissing”, zegt Robert Schimmer bij BN De Stem. "Het ziet er heel erg moeilijk uit. We hebben een plan gemaakt van wel 80 pagina’s. Dusdanig dat Zaltbommel op 10 januari het veiligste plekje van Nederland is. De 20 vragen die de veiligheidsregio er over had, hebben wel allemaal weten te beantwoorden." NIET ERKEND ALS 'TOPSPORT' Probleem is dat het Nederlands Olympisch Comité het veldrijden niet als 'topsport' erkend. Als dusdanig geniet het dus niet de prioriteit om te midden coronatijden toch een evenement als een NK te mogen organiseren. Basketbal bijvoorbeeld is dan wel weer erkend als topsport, haalt Schimmer aan. "Met Mathieu van der Poel, Ceylin Alvarado en Lucinda Brand staan er bij ons wereldtoppers aan de start", onderstreept Schimmer. "Alles is geregeld. Ook de live-uitzending. We gaan er nog steeds vanuit dat het NK door mag gaan."