Koningin Spontaniteit Uttrup Ludwig heeft nog honger naar meer: "'Freaky' blij dat we een kalender hadden"

Cecilie Uttrup Ludwig zal altijd de renster zijn van het knotsgekke interview na een Ronde van Vlaanderen. Maar ze is nog veel meer dan dat. Door haar overstap naar FDJ werd ze de uitgesproken kopvrouw in een WorldTour-ploeg.

En dat uitgerekend in het jaar dat achteraf bestempeld zou worden als het coronajaar. "Ik kan met de glimlach terugkijken op het jaar", zegt Uttrup Ludwig bij Cyclingnews. "Het was hetzelfde voor iedereen, maar we waren vooral 'freaky' blij dat we een kalender hadden."

DRANG NAAR MEER SUCCES

In de klassiekers was ze minder op de voorposten te vinden, maar wel werd ze knap vierde in La Course. Ook werd Uttrup Ludwig Deens kampioen tijdrijden. Al is er nog altijd de drang naar meer succes. "Je handen in de lucht steken omdat je gewonnen hebt, is één van de beste emoties die je kunt ervaren."

Doelstellingen voor 2021 heeft de Scandinavische nu reeds aangeduid. "Denemarken vertegenwoordigen op de Olympische Spelen is een belangrijk doel voor mij. Ik hou van de klassiekers, die zijn heel belangrijk voor mij."