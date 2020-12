Eli Iserbyt legt uit dat hij nog nooit zo'n pijn heeft gevoeld: "Elleboog langs de verkeerde kant uit de kom geschoten"

De cross in Heusden-Zolder is een wedstrijd om snel te vergeten voor Eli Iserbyt. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam ten val en daarbij is zijn elleboog langs de verkeerde kant uit de kom geschoten.

Eli Iserbyt gaf een interview over zijn valpartij bij Sporza. "Mijn elleboog is langs de verkeerde kant uit de kom geschoten. Daarom was ik groggy en deed het veel pijn", aldus de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal .

Iserbyt legt uit dat hij nog nooit zo'n pijn heeft gevoeld. "Ik ben uitgeschoven, maar toen ik recht wilde komen, is er iemand over mijn arm gereden. Zo'n pijn had ik nog nooit gevoeld", vertelde de leider in de Superprestige.

Wat nu voor Eli Iserbyt? Zelf hoopt hij dit seizoen nog wedstrijden te kunnenr rijden. "Normaal gezien is het seizoen nog niet afgelopen. Op 1 januari wil ik aan de start staan in Baal en ik focus mij nu op het Belgisch kampioenschap op 10 januari."