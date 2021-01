📷 Mark Cavendish is nu echt weer een renner van Quick.Step: Britse sprintkampioen blinkt alvast in nieuwe tenue

Op 1 januari veranderen heel wat renners officieel van ploeg en zo ook Mark Cavendish. Die is in 2021 opnieuw renner van Quick.Step, van Deceuninck-Quick.Step deze keer. Eerder reed de Brit van 2013 tot en met 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere.

Nadat zijn contract bij Bahrein afliep, dreigde Mark Cavendish een punt te moeten zetten achter zijn carrière. Lefevere overwoog de terugkeer van Cav, maar had geen budget meer. Via een privésponsor belandde de voormalige topsprinter toch weer op het oude nest.

Andere renners van Deceuninck-Quick.Step waren al eerder te zien in hun outfit voor 2021. Bij Mark Cavendish kon dat pas vanaf deze eerste januari. Mark Cavendish was dan ook gretig om donderdagochtend de eerste foto te delen van zichzelf in zijn nieuwe tenue.

Ook Deceuninck-Quick.Step postte later een foto van Cavendish bij zijn oude en nieuwe team en koos voor een afbeelding met een meer ontspannen en lachende Cavendish.