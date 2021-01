Eli Iserbyt maakte, ondanks de pijn, heel wat indruk in Baal: "Ik had echt een goed gevoel"

We wisten niet wat we van Eli Iserbyt moesten verwachten na zijn zware val in Heusden-Zolder enkele dagen geleden, maar de Europese kampioen deed het uitstekend. Hij eindigde op de vierde plaats.

Eli Iserbyt draaide lang mee in de kopgroep en reed ook uiteindelijk naar een uitstekende vierde plaats. Hij was na de cross dan ook tevreden. "Ik had echt een goed gevoel. Als ik naar het klassement kijk, ben ik blij, maar ik ben ook tevreden door de prestatie", aldus Iserbyt bij Sporza.

Pijnvrij was zijn cross echter niet. "In het begin ging het vlot, maar op het einde kwam de pijn weer naar boven. De adrenaline van bij de start was misschien wat verdwenen. Deze plaats was het hoogst haalbare denk ik", vertelde Iserbyt.