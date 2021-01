Mathieu van der Poel maakt indruk en zet GP Sven Nys op zijn naam, tweede plaats voor Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft de GP Sven Nys gewonnen. De Nederlander ging er halfweg koers alleen vandoor en kwam ook solo over de meet. Wout van Aert eindigde op de tweede plaats en Tom Pidcock vervolledigde het podium.

Tom Pidcock zorgde voor een serieus tempo in het begin van de wedstrijd en zo kwam er snel een groepje met vier renners: Pidcock, van der Poel, van Aert en Iserbyt. Even later kwam ook Vanthourenhout daar nog bij.

Iserbyt liet, ondanks zijn blessure, dus mooie dingen zien, maar halfweg koers besloot van der Poel om er alleen vandoor te gaan. Zowel Pidcock als van Aert probeerde nog achter hem aan te gaan, maar de Nederlander kregen ze niet meer te pakken.

Wout van Aert nam nog afstand van de andere renners en eindigde zo op de tweede plaats op zo'n kleine 10 seconden van de winnaar Mathieu van der Poel. Pidcock kwam alleen binnen op de derde plaats en vervolledigde zo het podium. Iserbyt eindigde op een knappe vierde plaats en doet zo een goede zaak in het klassement.