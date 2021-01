Nieuwe naam gekozen voor Mitchelton-Scott, het zwartgele maakt ook plaats voor een witzwart patroon

Met het vertrek van hoofdsponsor Mitchelton en fietsleverancier Scott moest de Australische formatie die gekend stond als Mitchelton-Scott op zoek naar een nieuwe naam. Die is nu bij het ingaan van het nieuwe jaar ook bekend. De ploeg heet voortaan Team BikeExchange.

De ploeg die tot dusver Mitchelton-Scott heette, was nog steeds onderdeel van GreenEdge Cycling. Die laatste naam werd voorlopig ook gebruikt om te verwijzen naar het team van 2021. Die naam blijft dus niet als het gaat over de professionele wielerploeg uit Australië.

Die heet vanaf nu Team BikeExchange. BikeExchange heeft ook winkels in België en Nederland en is reeds verbonden aan de wielerploeg in kwestie sinds 2015. Met BikeExchange als meest prominente naamsponsor is er ook een nieuw truitje ontworpen.

2021 IS GO! 🚀



New bike, new kit, same team! Bring it on! 👊 pic.twitter.com/E6ibJbX5Cj — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) January 1, 2021

De zwarte en gele kleuren die in het verleden zo dominant waren hebben plaats gemaakt voor een grotendeels wit shirt met zwart als aanvullende kleur. Daarnaast zijn ook de appelblauwzeegroene tinten van nieuwe fietsleverancier Bianchi op de tenue merkbaar.