Wout van Aert hoopt liever niet te moeten kiezen tussen de Tour de France en de Olympische Spelen: "Zou Spelen niet graag laten liggen, maar heb ook ploegbelangen"

Er is nog heel wat onduidelijkheid, maar de atleten die naar de Olympische Spelen gaan, zouden daar al twee weken vroeger moeten zijn om zo in quarantaine te gaan. Voor veel renners is dit echter een probleem, aangezien die ook aan de Tour de France willen deelnemen.

Wout van Aert is er nog niet echt mee bezig. "Er wordt hard geroepen, maar er zijn berichten die elkaar tegenspreken. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het zo zou blijven, want de wielersport is dan niet het enige slachtoffer", legde van Aert voor de cross in Baal uit bij Sporza. Als het daadwerkelijk zo zou zijn, hoopt van Aert niet te moeten kiezen. "Ik hoop dat de combinatie haalbaar blijft. Ik zou de Spelen niet graag laten liggen, maar heb ook ploegbelangen. Hopelijk blijven beide doelen mogelijk."