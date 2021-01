Geen zekerheid of Hirschi de goede stap zet maar dat zou het wel moeten zijn

Marc Hirschi, de grote revelatie van het voorbije wielerseizoen , is dus op weg naar UAE. Wat moeten we daar nu van denken? Wat was de doorslaggevende reden? En is het op sportief vlak voor de renner een goede zaak? We proberen op zoek te gaan naar antwoorden.

Eerst en vooral de reden. Dat hoeft niet gezocht te worden in het sportieve aspect. Zijn resultaten tonen aan dat Hirschi zich goed voelde binnen het geheel van DSM, vroeger Sunweb. Het is nog niet zo lang geleden dat de virtuele launch van DSM plaatsvond. Ook de renners waren daarbij betrokken. Niet de minste frictie of een vermoeden van een mogelijk vertrek viel te merken.

Het klopt wel dat Sunweb in 2020 zeker in de Tour een geheel was van vrijbuiters. Renners werden dus niet te veel beperkt in hun mogelijkheden. Met de verwezenlijkingen die Hirschi nu kan voorleggen, is het moeilijker om eenzelfde aanpak te hanteren. Zijn adelbrieven wettigen het kopmanschap. Maar de Zwitser heeft nooit een indicatie gegeven zich daar zorgen om te maken.

FINANCIËLE ASPECT

Het hoeft geen betoog dat dit een overstap is waarbij het financiële een belangrijke overweging is geweest. Een renner weghalen bij een ploeg die elders al een contract had, Ineos deed het in het verleden al een keer. Nu dus UAE. Het verhaal blijft hetzelfde: een ploeg met veel financiële middelen haalt zijn slag thuis en strikt de renner die het wil hebben.

Dat maakt natuurlijk deel uit van het spel, maar of het valt toe te juichen is nog een andere zaak. Dat ene jaar extra bij DSM volmaken had de carrière van Hirschi heus geen pijn gedaan. Anderzijds: als je overtuigd bent van een gouden kans, hoef je die niet nodeloos te laten liggen. Al is het niet aangewezen dat het wielrennen evolueert naar teams die gewoon hun renners bij mekaar kopen.

FILOSOFIE

Er zou wel enige filosofie moeten achter zitten om de top te bereiken. Het potentieel van Hirschi is voor iedereen glashelder. Wat er voorts ook van zijn overstap te zeggen valt, het zou sportief met zijn capaciteiten altijd een goede zaak moeten zijn. Is dat ook zo? Moeilijk in te schatten.

UAE kan nog versterking gebruiken en zal Hirschi zeker met open armen ontvangen. Het wil ook nog altijd wel voor Tourzeges gaan met Pogacar. Hoe gaat Hirschi passen in dat verhaal? Vinden ze de juiste balans? Met bijvoorbeeld iemand als Peiper beschikt UAE wel over ploegleiders die het klappen van de zweep kennen en ween wat nodig is om uit elke renner het maximum te halen. Doen ze dat met Hirschi, dan is er veel mogelijk.