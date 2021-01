Iets meer een koers voor de uithouding: GP La Marseillaise doet er meer dan 20 kilometer bij

Het is niet enkel uitkijken of alle koersen in 2021 zullen doorgaan. Ook is het steeds in de gaten houden of er enige parcourswijzigingen komen. In de GP La Marseillaise is dat sowieso al het geval. Dat gaat een langere wedstrijd worden dan voorheen het geval was.

De GP La Marseillaise is een Franse eendagskoers van de 1.1-categorie. Het was in 2020 de 41ste editie van deze wedstrijd. Benoît Cosnefroy kwam als eerste over de streep en voegde zijn naam toe aan de erelijst. Het was een koers van 145,3 kilometer. In 2021 zal het een enigszins ander verhaal zijn. De totale afstand is dan 171 kilometer. Dat is dus quasi 26 kilometer meer dan vorig jaar. De organisatie legt uit dat het de GP La Marseillaise zo wil omvormen tot een wedstrijd die lijkt op een semi-klassieker of een etappe uit de Ronde van Frankrijk.