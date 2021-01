Realisme bij Meersman en De Clercq voor BK: "Het kan alleen spannend worden als Van Aert geen goeie dag heeft"

Gianni Meersman en Mario De Clercq hebben met hun team al heel mooie momenten mogen beleven dit seizoen. Als de ploegleiders nu ook nog één van hun renners de Belgische driekleur zien pakken, dat zou de kers op de taart zijn. Alleen staat er ene Wout van Aert aan de start.

"Het kan alleen spannend worden als Van Aert geen goeie dag heeft", stelt De Clercq in De Zondag. En als iemand hem kan belagen, wie is dat dan? "Zonder twijfel Michael Vanthourenhout", denkt Meersman. Dat is alvast diegene die het bij Pauwels Sauzen-Bingoal moet doen. "De laatste weken is hij de regelmatigste van onze ploeg", weet De Clercq.

De laatstgenoemde bespreekt ook hoe Eli Iserbyt er voor staat. "Normaal stond dit BK bij Eli al zeker twee jaar met rood aangestipt. Hij stond er bij wijze van spreken als een kind voor te trappelen, maar ik heb momenteel het gevoel dat die elleboogperikelen hem een mentale tik hebben gegeven."

DE BENEN VAN BAAL

Wat denkt Meersman daarover? "De beste Eli had op dit parcours met een Van Aert in topvorm voor goud kunnen strijden. Maar pas op, als hij de benen van Baal terugvindt, zal hij meedoen." Uitkijken of de fysieke problemen niet op het gemoed van Iserbyt hebben gewerkt. Bij Van Aert is er alleszins al een mentale kwestie.

Hij is immers net vader geworden. Wat voor een invloed gaat dat hebben? "Hij zal niet minder zijn", voorspelt De Clercq. "Misschien wordt hij nog beter. Stel je voor..." Meersman sluit het niet uit. "Zelf ben ik als prof beter beginnen rijden toen Amber geboren was. Het zou voor de rest alleszins geen goed teken zijn als dat bij Wout nu ook zo is", moet hij lachen.