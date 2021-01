Iserbyt geeft halverwege de koers op, tot onvrede van ploegleider die bijzonder streng is

Zijn voorbereiding was verre van ideaal en ook tijdens de cross liep het niet zoals gepland of gehoopt, maar opgeven? Dat is wel héél erg opvallend. En ook zijn ploegleider was er echt niet mee gediend.

Eli Iserbyt raakte betrokken in oponthoud in de eerste ronde en had de voorbije weken ook problemen gehad met de elleboog na een val.

Beter voortgedaan

Toch was het opmerkelijk om zien dat hij halfweg de race er de brui aan gaf. "De conditie is niet wat ze moet zijn en ik zat in een verloren positie, daarom was de motivatie weg", aldus de renner achteraf tegen Het Laatste Nieuws.

Ploegleider Gianni Meersman was niet opgezet met de zaak: "Hij had beter voortgedaan, zelfs voor een zeventiende plaats. Hij heeft opgegeven in Zolder door zijn val, is niet gestart in Dendermonde en gaf ook op in Hulst. Hij kon een uur cross gebruiken ..."