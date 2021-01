José De Cauwer fileert: "Alpecin met en rond Mathieu sterker dan veel World Tour-teams", "Bijna zijn laatste kans" en "Cuisson zit goed zou de kok zeggen"

Vooruitblikken op het wielerjaar 2021? Dat kan eigenlijk maar met één man: José De Cauwer. Hij heeft wel enkele interessante meningen klaarliggen over onder meer het team van Mathieu van der Poel.

Alpecin - Fenix heeft zich voor het nieuwe jaar versterkt met onder meer Dillier, Philipsen, Meurisse, De Vreese en Vine.

"Ze hebben goed ingekocht en het lijkt erop alsof iedereen bij hen wil komen rijden", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Het is een uitgebalanceerde ploeg. Geen WorldTour, maar beter dan héél wat teams uit de World Tour. Er is nog nooit een sterkere Procontinentale ploeg geweest volgens mij."

Breedte

"Mathieu staat natuurlijk nog steeds in voor meer dan 50% van de successen van het team, maar toch: het is meer geworden dan 'de ploeg rond Mathieu'. Ze zijn nu ook sterk in de breedte", aldus nog de analist.

Die had ook wat woorden over voor de nieuwe Belgen in de ploeg: "Er zit nog veel rek op Philipsen", "Meurisse wordt een man voor de rondes", "Voor Taminiaux is het het moment - de cuisson is goed" en "Niet laatste kans voor De Vreese, maar scheelt toch niet veel."