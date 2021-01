Krijgen we een strijd Bernal-Evenepoel in de Giro? Tourwinnaar van 2019 heeft er wel zin in

Dit jaar zouden wel eens heel andere namen naar voor kunnen komen in de Giro dan in 2020. Bernal bijvoorbeeld heeft wel zin in een deelname aan de Giro. Wie weet komt het dan wel tot een duel tussen Bernal en Evenepoel. Al is er tegelijkertijd ook nog heel wat onzekerheid.

In elk geval heeft Egan Bernal aan La Gazzetto dello Sport verteld dat hij graag wil meedoen aan de Giro. De Tour heeft hij ten slotte al gewonnen en na de editie van vorig jaar is hij mogelijk niet happig om daar alles op te zetten. Een verrassing is de verklaring van Bernal niet, want Italië is zowat zijn tweede thuisland.

BAL IN KAMP VAN DE PLOEG

Toch is het nog afwachten of die deelname er wel degelijk komt. Ten eerste moet zijn ploeg Ineos Grenadiers het fiat geven. "Gezien de coronacrisis is het ook nog vroeg om het over die plannen te hebben", voegt Bernal er bovendien nog aan toe.

Als het van hem afhangt, staat hij dus wel aan de start in Italië. En dan kan hij het wel eens opnemen tegen Remco Evenepoel. Hoewel het bij die laatste ook nog kijken is hoe zijn herstel evolueert, kiest Evenepoel de Giro uit als de grote ronde die hij wil rijden in 2021.