Komen de Olympische Spelen toch weer op de helling te staan? De laatste maanden zijn de geluiden over het doorgaan van de Spelen positief en is er vooral discussie of het met of zonder publiek zal zijn. Ondertussen gaan de coronacijfers echter weer de slechte kant uit.

Dat is in tal van landen zo en ook in Japan. Voor het eerst heeft een hoge ambtenaar ook uitgesproken dat het niet zeker is dat de Spelen in 2021 in Tokio kunnen plaatsvinden. Taro Kono, minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen in Japan, heeft dat gezegd op een persconferentie.

Gezien de situatie kan er van alles gebeuren

"Gezien de situatie van het coronavirus kan er van alles gebeuren", zaaide Kono weer twijfel. Voorlopig gaat alles wel nog door. "De regering bereidt zich stevig voor op de Olympische en Paralympische Spelen. Het organiserend comité en het Internationaal Comité moeten ook nadenken over een plan B."

Het is maar de vraag wat zo'n plan B kan zijn, want uit eerdere studies is al gebleken dat een nieuw uitstel financieel een catastrofe zou zijn. Daar tegenover staat dat uit verschillende peilingen is gebleken dat er bijzonder weinig draagvlak is bij de Japanse bevolking voor het organiseren van de Olympische Spelen in de huidige gezondheidstoestand.