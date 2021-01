Heel wat sterke renners zakken af naar de eerste WorldTour-wedstrijd: Mathieu van der Poel gaat de strijd aan met Chris Froome en Tadej Pogacar

Van 21 tot en met 27 februari staat met de UAE Tour de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen op het programma. De rittenkoers kan rekenen op een sterk deelnemersveld, want onder meer Mathieu van der Poel, Chris Froome en Tadej Pogacar zijn van de partij.

Eind februari staat de UAE Tourop het programma en er zakken heel wat sterke renners af naar de rittenkoers. De grootste namen die zullen deelnemen zijn Mathieu van der Poel, Chris Froome en Tadej Pogacar.

Daarnaast doen nog enkele grote namen mee. Zo wordt het met Caleb Ewan, Sam Bennett, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann een sprintersfestival, terwijl ook Adam Yates van de partij is om de strijd aan te gaan met Pogacar en Froome.

