Jumbo-Visma is op trainingsstage, maar klassementsrenner is niet van de partij

Jumbo-Visma is op dit moment op trainingsstage in Alicante in Spanje. Wout van Aert is van de partij, maar wie er niet bij is, is Primoz Roglic. De Sloveen zou niet aanwezig zijn door besmettingen in zijn nabije omgeving.

Primoz Roglic heeft er een uitstekend seizoen opzitten met onder meer de tweede plaats in de Tour de France, eindwinst in de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik, maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen moet een beetje aangepast worden. De Sloveen is namelijk niet mee met zijn ploeg Jumbo-Visma op trainingsstage in Alicante in Spanje. Volgens Het Laatste Nieuws is de klassementsrenner niet aanwezig door Covid-19-maatregelen of -besmettingen in zijn nabije omgeving.