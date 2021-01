Kogel is door de kerk: Van Aert heeft besluit over toekomst genomen

De kogel is door de kerk, Wout Van Aert heeft zijn besluit genomen. Of het in de lijn der verwachtingen ligt?

Wout Van Aert heeft gekozen voor een verlengd verblijf bij Jumbo-Visma. Hij tekende een nieuwe verbintenis tot 2024.

Het nieuws hing al enkele dagen in de pijplijn, maar werd nu pas bevestigd. Bij het team is iedereen uiteraard in de wolken over de nieuwe deal.

"De details rondkrijgen heeft even aangesleept", geeft Richard Plugge aan. "Maar we zijn uiteraard heel blij dat alles nu in orde is."

"Er waren mogelijk wel andere teams in hem geïnteresseerd, hij hoort bij de top-3 van de wereld", aldus ploegleider Zeeman dan weer. "Het is goed dat hij nu langer bij ons blijft."